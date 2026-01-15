Сюрприз от Lama и неожиданный гость на сцене: каким был концерт группы в Киеве в честь 20-летия деятельности

Концерт Lama в Киеве

Украинский музыкальный проект Lama, созданный певицей Натальей Дзенькив и саунд-продюсером Виталием Телезиным, отыграл особенный концерт в Киеве.

Коллективу исполнилось уже 20 лет. За это время было создано немало песен, которые полюбились украинцам и стали настоящими хитами. Поэтому, конечно, по случаю юбилея группа Lamа организовала концерт в Киеве в «Октябрьском дворце». Редакция сайта ТСН.ua побывала на событии и предлагает посмотреть, как все прошло.

Начало концерта было запланировано на 19:00. Однако Lama все же немного подождала, чтобы все зрители собрались, но и долго она не задерживалась. Сначала на сцене появился сюрприз от коллектива — оркестр. У зрителей была возможность насладиться выступлением группы в масштабном оркестровом звучании. Затем на сцену вышли музыканты коллектива, а дальше и сама солистка Lama.

Концерт Lama в Киеве

Шоу началось с более спокойных песен, а именно «Привіт, привіт», «Спалені мости», «Тішу», «Діаманти» и других. В частности, публика сразу начала погружаться в атмосферу, привыкать к концерту и расслабляться.

Далее настала очередь песен-посвящений. Солистка коллектива исполнила трек «Друг», которую посвятила тем, кого нет рядом. Кстати, хоть исполнительница ничего и не проговаривала, но зал интуитивно включил фонарики на телефонах, что добавило чувственной атмосферы. Также Lama спела трек для военных — «Сильні люди». Кроме того, на концерте артистка песней «Ангел» почтила память тех, кого уже с нами нет.

Концерт Lama в Киеве

В течение концерта Наталья активно общалась с присутствующими зрителями. Более того, исполнительница охотно пела с ними в унисон. А в зале действительно собрались преданные поклонники артистки, которые знали ее песни на память. Они с легкостью вместе с Lama пели «Тримай», «Знаєш, як болить», «Літак», «Мені так треба», «Лиш тільки ти» и многие другие.

Концерт Lama в Киеве

Кстати, перед исполнением песни «Знаєш, як болить» Наталья поделилась историей, как раньше публика танцевала в «Октябрьском дворце». Зрители внимательно послушали и приняли во внимание. Поэтому, с этого момента свободные места между сиденьями были просто заполнены желающими потанцевать.

Концерт Lama в Киеве

Подготовила Lama и еще один сюрприз. На сцену вышел гитарист Константин Шелудько, который был участником группы в течение 10 лет. Вместе с Натальей он исполнил трек «Любов починається».

Концерт Lama в Киеве

А после этого Наталья поспешила переодеваться. Но зрители в зале не скучали. Константин исполнил свой авторский трек. После чего началась одна из важнейших частей концерта — благотворительный аукцион. Ведущий продавал различные лоты — и студийный диск Lama, и марки, и флаг подразделения «Крылья» от ГУР, для которого, кстати, и собирали средства, и украшения, и картина, и чай, и даже виниловую пластику россиян, которую потом за кулисами уничтожили вместе с Lama. Также зрители могли и просто донатить средства. В общем, удалось собрать более 200 тысяч гривен.

Концерт Lama в Киеве

После аукциона вернулась Lama. Она продолжила концерт, исполнив уже одни из самых популярных песен коллектива. Тем временем зрители увлеченно наблюдали, подпевали, танцевали, а также одаривали Наталью разнообразными цветами. Фанаты не смогли отпустить группу без песни на бис, и только после этого зрители, которые однозначно наполнились приятными впечатлениями от концерта, ведь даже по дороге с «Октябрьского дворца» пели песни Lama, разошлись по домам.