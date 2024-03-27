Таисия Повалий наверзла пропагандисту Корчевникову чушь об "ЭсВеО" и перепутала "в" и "на" Украине

Певица-предательница Таисия Повалий в очередной раз отличилась нелепыми заявлениями.

На этот раз запроданка пришла на программу к российскому пропагандисту Борису Корчевникову, где посетовала, как чувствовала себя беспомощной во время Оранжевой революции и что это сильно ударило по ее состоянию.

Вместе с тем путинистка, которая два года была нардепом от "Партии регионов", заявила, что когда в Верховной Раде депутат выступал на русском, то "начинался стук, крики, а трибуну блокировали". Зато, говорит предательница, российские депутаты "очень интеллигентые" и "всегда доступно доносили свою позицию".

Таисия Повалий

Пожаловалась Z-патриотка, которая поддерживает убийство оккупантами украинцев и на то, что у нее был очень тяжелый период в 2016 году, но "ее вытащила Москва":

"Меня вытащила Москва, меня вытащила Россия. Я участвовала во всех программах (российских - прим.ред.) и это меня спасло", — заявила Повалий.

Также она подтвердила, что 24 февраля 2022 года вместе с сыном Денисом находилась в Москве, куда "с сумочкой и в шубе" прилетела на съемки программы. Это совпадение изменница называет "провидением". Также новоиспеченная россиянка заявила, что "ЭсВеО" стало для нее спасением:

"Для меня это было как спасение. Эта ситуация с ЭсВеО. Я поняла, что меня спасают. У меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. Многие люди думают, что я веселая. А я радуюсь жизни. Я радуюсь, что я живая. Что этот произвол в… на Украине, он может закончиться", — запуталась в буквах запроданка и чуть не обломала всю свою душещипательную историю.

Таисия Повалий

Напомним, что незадолго до начала полномасштабной войны Таисия Повалий сбежала в Россию, где пела хвалебные оды российскому диктатору Путину. После вторжения России в Украину изменница поддержала кровавую политику Кремля. Несколько недель назад Повалий получила российское гражданство.

В середине февраля этого года СБУ объявила Таисии Повалий подозрение по трем статьям. Поскольку Повалий находится в России, продолжаются комплексные меры по привлечению предательницы к ответственности за совершенные преступления.

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