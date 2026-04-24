Таисия Повалий после конфискации ее дома в пользу ВСУ отличилась циничным заявлением

Таисия Повалий / © instagram.com/tpovaliy_best

Певица-предательница Таисия Повалий после конфискации ее дома под Киевом в пользу ВСУ выдала порцию циничных заявлений.

Исполнительница отправилась в оккупированный Крым петь серенады о любви к России. Артистка поехала на аннексированный полуостров, чтобы выступить с концертами. Но между этим скандальная певица не забыла в очередной раз подыграть российским нарративам. В частности, Таисия Повалий давала комментарии пропагандистам, где выдала порцию циничных заявлений. Артистка-предательница заявила, что до 2022 года жила в Киеве и ее будни якобы проходили в страхе, поскольку она боялась даже выглянуть из окна. Зато переезд в Россию, которая совершает преступления на украинских землях, Повалий называет спасением.

"Я до 2022 года жила в Киеве. Закрытая на замок, в страхах. Мне было страшно даже занавеску открыть. Я в страхе жила, потому что меня так запугали. Мне казалось, что моя миссия закончилась. А дальше Боженька меня взял и вывез в Россию", - выдала певица.

Артистка отличилась и другими возмутительными заявлениями. Певица выдала, что с улыбкой отреагировала на оккупацию Крыма, а ее радости не было предела.

Отметим, Таисия Повалий еще до полномасштабной войны славилась своей пророссийской позицией. После февраля 2022 года артистка окончательно присягнула на верность диктатору путину. Исполнительница участвует в пропагандистских мероприятиях и не стыдится лживых заявлений об Украине. Кроме того, она получила российский паспорт. Наконец, в Украине ее наказали за такую позицию. Все имущество исполнительницы конфисковали в пользу государства. Имение артистки под Киевом выставят на аукцион, а все средства переведут на помощь ВСУ. Недавно журналисты ТСН побывали в доме певицы-предательницы и показали, как он выглядит изнутри.