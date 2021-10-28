Таисия Повалий пожаловалась на травлю в Украине: "Всех настроили, что я враг"

Таисия Повалий пожаловалась на травлю в Украине: "Всех настроили, что я враг"

Артистка заверила, что все время жила в Украине и никуда не уезжала после событий 2014 года.

Певица Таисия Повалий и ее муж, продюсер Игорь Лихута пожаловались на травлю в Украине.

Так, артистка уже семь лет не выступала с концертами на родине и вынуждена зарабатывать деньги за границей. В программе "Позаочі" знаменитость заявила, что, несмотря на негативное отношение к себе, переезжать в другую страну она не собирается.

"Когда мы уезжали работать, а мы были вынуждены работать, и проблемы стали с выездом, и люди искоса смотрели на границе – всех же настроили, что я враг... И как-то было мне некомфортно, нигде некомфортно, ни в аэропорту, ни в самолете. Вот я в своей стране, а мне некомфортно", — поделилась артистка.

instagram.com/tpovaliyofficial

Артистка добавила, что люди на нее смотрели так, "будто она во всем виновата". А некоторые соседи привозили некоторые "плохие вещи" с Евромайдана им под дом. Таисия говорит, что ей было очень обидно и она много плакала.

А сын исполнительницы вспомнил, как муж и продюсер Повалий Игорь Лихута получал гневные письма по электронной почте, где артистку называют "запроданкой".

"Состояние раздвоенности, что живем мы здесь, в Украине, а работать вынуждены ездить за границу — это очень утомительно, особенно для женщины. Это наносит большую нагрузку на нервы. И только песни, только семья, только творчество помогало выстоять. Тая очень сильный человек", — прокомментировал Лихута.

Таисия Повалий и Игорь Лихута / instagram.com/tpovaliyofficial

Игорь добавил, что не понимает, почему к Повалий такое отношение и отменили ее концерты.

"Это незаслуженно, что ты ничего плохого не сделал, ни одного закона страны не нарушил, ни одного плохого слова о своей Родине в эфирах ни одного телеканала, ни одной радиостанции не сказал, то какие к тебе могут быть претензии? Почему у тебя запрет на профессию у себя дома, в Украине?", — отметил он.

Отметим, что Таисия Повалий в 2012 году баллотировалась в Верховную Раду вторым номером Партии регионов. В мае в 2014-м Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, осенью того же года ее полномочия народного депутата были прекращены, певица фактически ушла из политики. В настоящее время артистка выступает с концертами за рубежом, в том числе и в России.

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