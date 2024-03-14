Таисию Повалий, которая назвала себя "русской украинкой", разнесли в Сети: "Обезьяна ты облезлая"

Поклонница Путина, певица-предательница Таисия Повалий не перестает возмущать украинцев своими нелепыми и циничными заявлениями.

В этот раз в интервью одному из РосСМП (средства массовой пропаганды — прим.ред) путинистка выдала, что она "русская украинка" и мечтает выпустить музыкальный альбом с украинскими и русскими песнями:

“Я хочу выпустить украинско-русский альбом, в котором будут и украинские, и русские песни. Вы знаете, это моя миссия. Я – русская украинка, я советско-русская украинка”, — заявила Повалий.

Предательница Таисия Повалий заявила, что она – "русская украинка"

Бред, сказанный путинисткой и Z-патриоткой Повалий, изрядно возмутил украинцев. В комментариях под постом с видео они подобрали более точные эпитеты, которыми предательница могла бы себя гораздо лучше охарактеризовать:

С*ка ты продажная, но не украинка!

Ты – хлам, путинская шл*ха

Дура старая, а не украинка

Ты фашистская мразота и к Украине ты не имеешь никакого отношения!

Обезьяна ты облезлая, а не украинка! Не гадь своим грязным ртом украинских песен

Собака ты беспородная

Отметим, что Таисия Повалий родилась в Киевской области и певческую карьеру начала в Украине. Еще до начала полномасштабной войны сбежала в Россию, где начала жить и работать. Предательница поддержала кровавую политику Путина и вторжение диктатора в Украину. "В том, что сегодня делает Россия, я вижу спасение и свое, и Украины", — однажды заявила Повалий.

Напомним, месяц назад СБУ объявила подозрение Таисии Повалий по трем статьям. Предательница публично не раз призывала к захвату всей территории Украины.

Читайте также: