"Таких очень мало в мире": участник "Голоса країни-14" шокировал голосом и сымитировал звучание Кароль

Голос країни-14

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Участник «Голоса країни-14» Николай Харковец удивил необычным тембром и озадачил звездных тренеров.

Так, 21-летний музыкант из села Ровенской области выбрал для слепых прослушиваний песню своей будущей наставницы «Твої гріхи». Тренер 14-го сезона «Голоса країни» Тина Кароль первой развернула кресло. Затем к ней присоединился MONATIK.

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В то же время необычное звучание голоса Николая спровоцировало настоящую дискуссию между наставниками: его тембр был похож на голос звезды, что они предполагали, будто на сцене выступает девушка. После выступления Кароль сразу же побежала обнимать участника.

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Николай рассказал, что раньше комплексовал из-за высокого голоса, ведь его часто путали с девушкой. Однако обучение музыке в академии музыки Глиера и работа с преподавательницей Тины помогли ему осознать собственную уникальность. Так что у певицы и парня оказалось немало общего — они учились в одном заведении и занимались с тем же педагогом.

MONATIK предложил Николаю присоединиться к его команде ради интересного творческого эксперимента. Кароль же не скрывала восхищения способностями парня и заявила, что «таких исполнителей очень мало в мире». Она даже увидела в нем потенциал завоевать мировую сцену.

Николай Харковец

«У нас одна школа. Таких исполнителей очень мало в мире. На самом деле для тебя можно создать уникальный творческий материал, который поразит и мировые сцены. Я охотно поработаю, добавлю всего, что у меня только существует», — подчеркнула Кароль.

В конце концов, Николай выбрал команду Тины. Счастливая тренер назвала их будущее сотрудничество «интересным симбиозом» и призналась, что ей самой очень интересно, к какому результату они придут.

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Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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