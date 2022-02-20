Талантливый хирург из Армении вызвал борьбу между тренерами "Голосу країни-12"

Нарек Амирян ошарашил своим мощным голосом и развернул все тренерские кресла.

На этой неделе "Голос країни-12" посетил Нарек Амирян из Армении.

Несколько месяцев назад он впервые увидел видео "Голосу" на YouTube и без колебаний подал заявку на кастинг. У 27-летнего мужчины нет вокального образования, а в Армении он работает хирургом. Участник признался, что хочет научиться профессионально петь, но покидать хирургию не планирует.

пресс-служба канала "1+1"

"Я пою на операциях и все они после этого заканчиваются успешно. Одна пациентка сказала, что когда она увидит, как я пою на "Голосі країни", то она обязательно вылечится. Меня смотрят дома, коллеги, семья, мой маленький сын, поэтому хочется выступить очень достойно", – поделился Нарек.

На слепых прослушиваниях он спел песню Luciano Pavarotti – Nessun dorma.

Участник ошарашил наставников своим пением и развернул все кресла.

"Это было замечательно, просто в самое сердце! Какая была атмосфера, какая песня! Ну это прекрасно, спасибо вам за этот выбор и за то, что вы сюда приехали! Очень хотела бы с вами поработать", – прокомментировала Оля Полякова.

Дальше тренеры начали ожесточенную борьбу за вокалиста. Впрочем, он пошел в команду Нади Дорофеевой.

"Честно, я не планировал, к кому пойду. Я прислушиваюсь к своему сердцу, а оно выбирает вас", – прокомментировал Нарек.

Читайте также: