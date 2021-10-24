Тамерлан и Алена Омаргалиева поделилась, как пережили потерю двух детей

Тамерлан и Алена Омаргалиева поделилась, как пережили потерю двух детей

Также они рассказали, планируют ли рожать снова.

Певица Алена Омаргалиева и ее муж, артист Тамерлан, недавно откровенно рассказали, что могли трижды быть родителями.

К сожалению, Алена пережила два выкидыша. Влюбленные рассказали "Світському життю", как пережили потерю детей. После этих трагедий супруги решили обвенчаться.

Тамерлан и Алена Омаргалиева с сыном / instagram.com/tamerlan_alena

"Мы очень, я считаю, сильные люди с Тамерланом. Мы понимаем, что это, возможно, так случилось, потому что мы нервничали. В нашем дуэте были "американские качели". После этого мы решили, что беремся за руки и идем дальше", — говорит Алена.

К слову, супруги еще не теряют надежды, что сможет таки во второй раз стать родителями. Они планируют рождение ребенка.

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