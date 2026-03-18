Танчинец раскрыл, в каких отношениях остался с экс-женой после развода и где сейчас его дети

Лидер украинской группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец раскрыл, в каких отношениях остался с бывшей женой после развода и где сейчас находятся его дети.

Артист воспитывает сына и дочь, которые появились на свет в браке с Анной Стефанской. На проекте "Наодинці з Гламуром" исполнитель раскрыл, что первая жена вместе с их детьми проживает в Испании. По словам музыканта, они с Анной поддерживают нормальные отношения и общаются на тему сына и дочери.

"Они живут в Испании, у них все хорошо, мы с ними общаемся постоянно: и с детьми, и с Анной по поводу детей мы общаемся, конечно. Поддерживаем нормальные отношения, детишки ко мне приезжают часто", - поделился артист с Анной Севастьяновой.

Кстати, именно за границей дети Сергея Танчинца получают образование. Дочь музыканта сейчас готовится к поступлению в вуз, а вот сын учится в испанской школе и у него отдельные уроки по изучению украинского языка.

"Настя сейчас занимается тем, что готовится сдавать выпускные экзамены, чтобы поступать в вуз. Малый учится в испанской школе, у него параллельно уроки испанского и украинского языка. Все под контролем!" - говорит артист.

Отметим, Сергей Танчинец с 2008-го до 2023 года состоял в браке с Анной Стефанской. У пары есть двое общих детей - дочь Настя и сын Лукьян.

В прошлом году Сергей Танчинец женился во второй раз. Недавно артист рассекретил, как сделал предложение избраннице, пиарщице Юлиане Корецкой.