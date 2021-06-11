"Танці з зірками": известно имя нового креативного продюсера и начато кастинг хореографов

Телеканал "1+1" работает на новым сезоном.

Телеканал "1+1" объявил о работе над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны "Танці з зірками".

Новый сезон удивит не только неожиданным звездным составом участников, но и откроет для зрителей новые имена танцоров. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

В этом году для работы над сезоном к команде создателей проекта Big Entertainment Shows присоединится известный хореограф и режиссер-постановщик Елена Коляденко, которая выступит в роли креативного продюсера главного развлекательного шоу. Елена интригует, что привнесет в шоу много изменений, которые запомнятся каждому ценителю звездных танцев и перевоплощений.

"Я очень счастлива и благодарна за возможность окунуться в "кухню" этого легендарного танцевального шоу. С головой ныряю во все детали проекта, чтобы получить кайф самой и показать зрителям интересные подробности того, как звезды учатся танцевать. У нас будет неожиданный звездный состав участников. Все они интересны прежде всего как люди, и мы с командой стремимся раскрыть каждого из них для зрителя", — поделилась Коляденко.

пресслужба каналу "1+1"

А помогать звездам раскрыться на паркете профессиональные бальные танцоры, среди которых появятся новые имена. Так, телеканал "1+1" объявил открытый кастинг молодых и талантливых танцоров, которые знают о мире бальных танцев все.

"В этом сезоне телеканал "1+1" даст шанс засиять талантливым танцорам, чьи имена впоследствии будут звучать на всю Украину, как когда-то произошло с Владом Ямой, Еленой Шоптенко, Илоной Гвоздевой и другими звездами "Танців". Кроме того, рад приветствовать Елену Коляденко в нашей команде и уверен, что новый сезон "Танців з зірками" ошеломит всех. Все ценители проекта ее хорошо знают и любят, ведь Елена в первых сезонах была судьей шоу", — комментирует продюсер проекта и руководитель департамента производства крупных развлекательных проектов Владимир Завадюк.

пресслужба каналу "1+1"

Для участия в кастинге необходимо заполнить форму на официальном сайте телеканала "1+1". Если вам 20 лет и более, вы профессионал в бальных танцах и владеете еще и другими танцевальными стилями, а ваш профессиональный опыт — не менее пяти лет, команда проекта ждет вас. Заявки принимаются только до 18 июня, поэтому не медлите, чтобы не упустить свой шанс на участие в "Танцях з зірками". Кастинг будет проводить обновленная команда проекта. Место и время проведения отбора будет сообщено танцовщикам лично.

А кто из уже хорошо знакомых танцоров выйдет на паркет в новом сезоне — зрители узнают в ближайшее время.

Напомним, над пятым сезоном танцевального шоу страны работает продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS под руководством продюсера Владимира Завадюка. Победителями прошлого года стали пары Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.

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