"Танці з зірками": стало известно имя главного хореографа шоу

В пятом сезоне Алена Шоптенко не выйдет на паркет как участница.

Телеканал "1+1" работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны "Танці з зірками".

Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

В пятом сезоне главным хореографом проекта станет Алена Шоптенко. А известная хореограф и режиссер-постановщик Елена Коляденко выступит в роли креативного продюсера главного развлекательного шоу

instagram.com/alena_shoptenko

Алена Шоптенко, на днях посетила студии "Твоего дня" и рассказала, каким будет новый сезон.

"Мне очень приятно работать вместе с Еленой Коляденко в роли режиссера-постановщика — это нереальный опыт, профессиональный рост в том числе. Последние два сезона я выходила на паркет в качестве танцовщицы вместе с Олегом Винником и Алексеем Яровенко, но рада вернуться в работу над проектом в качестве главного хореографа, чтобы реализовать вместе с командой новые креативные идеи. Я могу сказать, что в новом сезоне мы готовим много интересных сюрпризов для зрителей. Например, на паркет выйдет много новых талантливых танцовщиков, которые поразят всю страну ", — заверила звезда.

пресс-служба канала "1+1"

Елена отметила, что как участница на паркет не получится, но пошутила, что станцует только вместе с ведущим шоу "Твой день" Владом Ямой.

На днях телеканал "1+1" провел открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в найзирковишомушоу страны. И только 70 опытных танцоров попали на кастинг, который проводили креативный продюсер шоу Елена Коляденко и хореограф Алена Шоптенко. Кто из танцовщиков выйдет на паркет "Танців з зірками" — зрители узнают в ближайшее время.

пресслужба каналу "1+1"

Напомним, над пятым сезоном танцевального шоу "Танці з зірками" работает продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS под руководством продюсера Владимира Завадюка.

Победителями прошлого года стали пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.

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