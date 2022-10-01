Танцор Могилевской с мамой оказался под ракетным обстрелом гуманитарной колонны в Запорожье

Танцор из коллектива певицы Натальи Могилевской, Никита Ткаченко, ехал в автомобиле с мамой, когда начался вражеский обстрел.

Под ракетные обстрелы гуманитарной колонны в Запорожье попал участник коллектива Натальи Могилевской, танцор Никита Ткаченко. В авто парень находился вместе с мамой, которая, к сожалению, получила ранения несовместимые с жизнью.

"В этой колонне Никита находился с мамой. К сожалению, Екатерина получила осколочное ранение в грудь, которое привело к смерти. Никита сейчас находится в больнице. Без матери осталось двое сыновей. Царство небесное, Екатерине и всем погибшим", — рассказала в своем Instagram Могилевская.

Фото: instagram.com/tkach_

Певица поделилась архивными видео и фото концертов, где выступала с Никитой на сцене. Также Наталья добавила фото танцора с мамой и попросила своих поклонников принять участие в сборе средств для семьи Ткаченко.

На своей странице Никита рассказал, что его уже выписали из больницы. Танцор получил ранение обломком в колено и легкую контузию. Впереди парня ждет реабилитационный период.

Фото: instagram.com/tkach_

Читайте также: