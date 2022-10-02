Танцор Могилевской впервые вышел на связь после того, как оккупанты убили его маму в Запорожье

Танцор балета Натальи Могилевской Никита Ткаченко впервые вышел на связь после того, как вместе с мамой попал под ракетный обстрел гуманитарной колонны в Запорожье.

Танцор балета Натальи Могилевской Никита Ткаченко записал сторис в своем Instagram и рассказал, как чувствует себя после трагедии.

Артист рассказал, что прощание с его мамой Екатериной, которую российские оккупанты убили во время ракетного обстрела гуманитарной колонны в Запорожье, состоялось сегодня в Запорожье возле церкви, на улице Новокузнецкая, 5а.

Никита Ткаченко с мамой / Фото: instagram.com/tkach_

Он также поблагодарил всех за слова поддержки и показал свою ногу – при обстреле танцор получил ранение обломком в колено и легкую контузию.

Фото: instagram.com/tkach_

"Слова поддержки очень важны. Это и мне, и папе, и брату очень сильно помогает сейчас держаться. Со мной все хорошо будет. Перевязку сделали, обломок достали. Жить буду. Ситуация такая тяжелая. Надо принимать все правильно у себя в голове и жить дальше", — сказал Никита.

Фото: instagram.com/tkach_

Напомним, что танцор из коллектива певицы Натальи Могилевской, Никита Ткаченко вместе с мамой попал под ракетный обстрел гуманитарной колонны в Запорожье. В авто парень находился вместе с мамой, которая, к сожалению, получила ранения несовместимые с жизнью.

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