Танцор-предатель Полунин, набивший на теле портрет Путина, заявил о выезде из РФ: "Миссию выполнил"

Скандальный хореограф заявил, что по ощущениям находится не там, где должен.

Танцор балета Сергей Полунин, давно печально известный своими пророссийскими взглядами, заявил о выезде из РФ.

Об этом уроженец Херсона рассказал в своем Instagram. Скандальный танцор заявил, что по ощущениям находится не там, где должен. Так что предатель Полунин принял решение покинуть РФ, мол, страна-агрессор дала ему все, что могла, и свою миссию он выполнил. Конечно, ярый поклонник путина не забыл в своем посте о выезде из России в очередной раз расхвалить россиян.

"Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России закончилось, как будто сейчас я свою миссию здесь выполнил", — заявил танцор.

Сергей Полунин не стал раскрывать, куда собрался уезжать. Однако в посте он отметил, что только хочет, чтобы "душа чувствовала себя спокойно и на своем месте и чтобы семья была счастлива".

Пост предателя Сергея Полунина

В комментариях уже отреагировали на его решение. Пользователи посмеялись над страной-агрессором, что даже Z-патриоты оттуда уже уезжают. Хотя россияне в истерике отметили, что пост писал не Полунин, ведь в тексте немало ошибок, и такой ярый поклонник РФ якобы не может покинуть страну.

Отметим, Сергей Полунин уже давно славится пророссийскими взглядами. Он не раз заявлял о своем увлечении путиным, что даже набил татуировку с его портретами на теле. В ноябре 2018 года скандальный танцор сообщил о получении российского гражданства. Предатель поддержал аннексию Крыма и вторжение России на территорию Украины.

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