Танцор-предатель Полунин с татуировкой Путина на теле сбежал из России и меняет гражданство

Танцор балета Сергей Полунин, давно печально известный своими пророссийскими взглядами, сбежал из России и меняет гражданство.

Об этом скандальный хореограф сообщил в своем Instagram. В частности, он поселился в Израиле и уже даже называет себя не русским танцором балета, а еврейским. Кроме того, предатель пытается получить израильский паспорт, сейчас у него российский. Более того, Полунин уже даже успел на виске набить звезду Давида. К слову, у скандального хореографа на теле есть тату с портретами диктатора Путина. Очевидно, что татуировками Полунин привык демонстрировать свою преданность.

Что касается пророссийских взглядов, то танцор от них не отказывается. Он и дальше остается ярым Z-патриотом. Впрочем, Полунин, очевидно, решил, что Россию лучше любить за ее пределами.

Сергей Полунин

"Самый известный еврейский танцор балета в мире. Я защищаю россиян, путина и евреев. Израильский паспорт вскоре был бы великолепен", — написал скандальный хореограф.

Отметим, Сергей Полунин давно известен своими пророссийскими взглядами. Он еще до полномасштабной войны стал ярым поклонником политики путина. В частности, он поддержал аннексию Крыма и войну на востоке Украины. В 2018 году Полунин получил российский паспорт. С началом полномасштабной войны в Украине, позиция хореографа не изменилась – он принял сторону оккупантов.

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