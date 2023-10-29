Танцор Тины Кароль, с которым ей приписывают роман, потрогал артистку за ягодицы

В Сети появляется все больше "доказательств" того, что между певицей Тиной Кароль и танцующим в ее балете хореографом Дмитрием Жуком действительно есть отношения.

В этот раз на одной из фан-страниц звезды в Instagram обнародовали видео с репетиции, где Кароль предстала с Жуком. Тина в белом костюме без макияжа улыбчиво смотрит в камеру, тем временем Дмитрий кружит ее в танце, а в конце даже позволил себе погладить артистку по ягодицам.

Тина Кароль попала на пикантное видео с танцором, с которым ей приписывают роман

Просмотрев этот ролик, у фанатов не осталось сомнений, что между артистами нечто большее чем просто дружба и сотрудничество:

Мне одной кажется, что у них отношения?

Наконец-то не одинока

Очень красиво танцуют, одну руку на живот, другую на ягодицы

Если это "просто" танец, то я балерина

Отметим, что месяц назад в Сети появилось видео, как Тина Кароль вместе с Дмитрием Жуком гуляли по центру Киева, держась за руки. Артистка подогрела слухи о романе с танцором из ее балета.

До этого по Интернету распространился ролик, на котором Жук и Кароль танцевали вместе в ресторане. Свидетелем этих танцев стал 14-летний сын Кароль Вениамин. Парень не скрывал эмоций и было видно, что он очень ревнует маму.

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