Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Танцора Нади Дорофеевой жестоко избили возле гей-клуба: "Сделали трепанацию черепа"

Танцора Нади Дорофеевой жестоко избили возле гей-клуба: "Сделали трепанацию черепа"

instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка попросила помочь найти человека, который напал на танцора.

Украинская певица Надя Дорофеева ошеломила историей, как неизвестный мужчина жестоко избил ее танцора.

На странице в Instagram исполнительница поделилась, что сегодня ночью мужчина напал на Женю, когда он вышел с друзьями из гей-клуба. По ее словам, Евгений никого не трогал, и вдруг его побили.

"Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому…", — написала звезда.

Для просмотра фото и видео, листайте вправо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Надя добавила, что есть свидетели события и заявление в полицию уже написали. Впрочем, певица обратилась к фолловерам с просьбой помочь найти негодяя.

"Самое важное сейчас, чтобы Женя выздоровел, мы все об этом молимся!!! И найти человека, который на него напал! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео... Это очень поможет!" — добавила артистка.

Новости Украины: в Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой когда тот выходил из гей-клуба

Новости Украины: в Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой когда тот выходил из гей-клуба

Напомним, недавно муж Наталки Денисенко устроил драку на улице посреди ночи. Впоследствии актер вышел на связь с фанами и объяснил ситуацию.