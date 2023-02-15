Танцовщица Русина после громкого романа с MELOVIN показала страстные поцелуи с новым бойфрендом

Участница шоу "Танцы со звездами", танцовщица Лиза Русина после громкого романа с певцом MELOVIN закрутила новый.

Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram. Она опубликовала видео, где на кипрском пляже страстно целует бойфренда.

Однако, похоже, и MELOVIN провел День святого Валентина не в одиночестве. Исполнитель опубликовал фото, на котором держится за руку с таинственной незнакомкой.

MELOVIN с таинственной незнакомкой / Фото: instagram.com/melovin_official

Отметим, MELOVIN принимал участие в "Танцах со звездами", где его партнершей была Лиза Русина. На проекте между певцом и танцовщицей возникли чувства, и впоследствии они стали встречаться. Однако их отношения не продолжались долго.

MELOVIN и Лиза Русина / Фото: instagram.com/melovin_official

Более того, многие поклонники не верили MELOVIN и Лизе, что между ними действительно искренняя любовь. Некоторые пользователи Сети были убеждены, что пара просто таким образом устроила пиар.

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