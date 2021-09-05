"Танцы со звездами": Алексей Суровцев во время выступления слился в поцелуе со своей партнершей

"Танцы со звездами": Алексей Суровцев во время выступления слился в поцелуе со своей партнершей

Судьи сильно раскритиковали выступление пары.

В первом эфире шоу "Танцы со звездами" вслед за Анастией Оруджовой на паркет вышел актер и трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев.

Партнершей артиста стала Мария Колосова. Страстная пара станцевала эмоциональную румбу. Перед зрителями артист предстал в черный брюках и белой рубашке, которую он затем снял. Изюминкой выступления стал поцелуй. Пара поцеловалась во время танца. Как признался Алексей, что они не планировали с Марией этого делать. Это была полностью его импровизация. Хотя, отметим, что у артиста есть девушка.

Однако, судьи не оценили их выступление вовсе. Влад Яма поделился, что в зале находится его 5-летний сын, который во время танца закрыл глаза.

"Мне сегодня придется отвечать на многие вопросы. Что же будет дальше, если уже в первом эфире есть поцелуй?!" — прокомментировал судья.

В свою очередь Макс Чмерковский поделился, что его танец совсем не тронул. Он не увидел сильных движений Алексея.

"На этой сцене то, что вы сняли рубашку, — ничего не значит. Мы все ее снимали. Снятую рубашку надо оправдать танцем. Но для меня это не было оправдано", — прокомментировал выступление Макс.

Судьи поставили паре всего 7 баллов.

Напомним, на танцевальном паркете уже выступила легендарная певица Евгения Власова. Партнером звезды стал прошлогодний победитель шоу Макс Леонов.

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