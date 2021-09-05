"Танцы со звездами" Анастасия Оруджова, несмотря на травму, вышла на паркет

"Танцы со звездами" Анастасия Оруджова, несмотря на травму, вышла на паркет

Партнером артистки стал двукратный чемпион Украины по десяти танцам Денис Самсон.

В первом выпуске шоу "Танцы со звездами", вслед за KADNAY, продемонстрировала свое мастерство звезда "Женского Квартала", актриса Анастасия Оруджова.

Несмотря на травму, звезда вышла на паркет вместе с двукратным чемпионом Украины по десяти танцам, хореографом проекта "Танцы со звездами" в Бейруте Денисом Самсоном. Но во время репетиции Анастасия порвала связи на колене. Впрочем, звезда все же вышла паркет.

"Я впервые увидела свое колено с другой стороны. Ночью я сделала МРТ. Врачи говорят, что очень волнуются за меня", — призналась Оруджова.

Анастасия вместе со своим партнером Денисом выполнили джайв.

Но, несмотря на то, что звезда после травмы вышла на паркет, судьи не слишком высоко оценили их танец. Они поставили им всего 13 баллов.

"Я не увидел того, что я хотел увидеть. Сегодня не было джайва, не было характера. Шагов несколько было. А вот характера джайва не было", — прокомментировал Влад Яма.

Напомним, уже выступила на паркете Александра Зарицкая вместе со своим партнером Юрием Мешковым. Вместе они продемонстрировали соблазнительное танго.

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