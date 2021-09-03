"Танцы со звездами" Артур Логай рассказал, как спас свою партнершу от травм

"Танцы со звездами" Артур Логай рассказал, как спас свою партнершу от травм

Также звезда признался, что раньше занимался танцами.

Актер сериала "Моя любимая Страшко" и участник "Танцев со звездами" Артур Логай рассказал об инциденте, который с ним произошел на репетициях.

В комментарии сайта ТСН.ua артист признался, что однажды его партнерша едва не травмировался. А все это произошло потому, что они начали танцевать на разный счет. Но, к счастью, актер быстро сориентировался и поймал свою партнершу.

"Недавно я очень удачно поймал партнершу. Ибо мы на разный счет начали делать поддержку. И она вылетела, а я ее поймал. И, в первую очередь, повезло мне, я бы себе не простил, если бы с ней что-то случилось", — откровенно признался актер.

Кроме этого, оказывается, у актера есть небольшой танцевальный опыт. Он даже признался, что участвовал в конкурсе и занял призовое место.

"Когда мне было семь лет, я несколько месяцев ходил на бальные танцы. Меня мама отправила. Съездил на какие-то соревнования. Мы заняли то ли второе, то ли третье место. Моя партнерша меня обвинили в том, что это из-за меня мы не выиграли, и я перестал заниматься танцами ", — с улыбкой вспомнил актер.

Напомним, недавно об интересном инциденте на репетициях рассказала и другая участница шоу. Lida Lee поделилась, что-то со своим партнером они на ощупь искали выход из балетного зала.

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