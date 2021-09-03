"Танцы со звездами" Артур Логай рассказал, как спас свою партнершу от травм

Также звезда признался, что раньше занимался танцами.
Актер сериала "Моя любимая Страшко" и участник "Танцев со звездами" Артур Логай рассказал об инциденте, который с ним произошел на репетициях.
В комментарии сайта ТСН.ua артист признался, что однажды его партнерша едва не травмировался. А все это произошло потому, что они начали танцевать на разный счет. Но, к счастью, актер быстро сориентировался и поймал свою партнершу.
"Недавно я очень удачно поймал партнершу. Ибо мы на разный счет начали делать поддержку. И она вылетела, а я ее поймал. И, в первую очередь, повезло мне, я бы себе не простил, если бы с ней что-то случилось", — откровенно признался актер.
Кроме этого, оказывается, у актера есть небольшой танцевальный опыт. Он даже признался, что участвовал в конкурсе и занял призовое место.
"Когда мне было семь лет, я несколько месяцев ходил на бальные танцы. Меня мама отправила. Съездил на какие-то соревнования. Мы заняли то ли второе, то ли третье место. Моя партнерша меня обвинили в том, что это из-за меня мы не выиграли, и я перестал заниматься танцами ", — с улыбкой вспомнил актер.
Напомним, недавно об интересном инциденте на репетициях рассказала и другая участница шоу. Lida Lee поделилась, что-то со своим партнером они на ощупь искали выход из балетного зала.