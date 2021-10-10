"Танцы со звездами" Артур Логай растрогал выступлением под пение своей бабушки и дедушки

"Танцы со звездами" Артур Логай растрогал выступлением под пение своей бабушки и дедушки

Для актера дедушка и бабушка — настоящие кумиры.

В шестом эфире шоу "Танцы со звездами" актер, звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай растрогал своим номером с партнершей Анной Карелиной.

Пара станцевала чувственный контемп. Звезда признался, что всю неделю готовился для того, чтобы поразить всех до глубины души своим выступлением. Этот танец важнейший для него, ведь он посвятил его любви, которая длится 51 год — своей бабушке и дедушке. Логай заявил, что сильнее любви он еще не видел.

Также родные люди знаменитости спели во время номера внука песню Сергея Бабкина "Забери".

После выступления дедушка и бабушка поделились секретом крепких отношений: "Надо очень-очень любить, уважать друг друга и жить вместе 24/7".

Судьи остались в восторге от выступления. Более того, они отметили, что Логай и Карелина — потенциальные победители.

"Я смотрела на ваш танец и мне хотелось нажать на паузу, чтобы воспроизвести его снова и снова, я не побоюсь сказать, что вы лучший дуэт нашего сезона, идеальное сочетание и дополнения друг друга, дыхание в унисон", — прокомментировала Екатерина Кухар.

Со своей стороны, Макс Чмерковский также заявил, что точно пересмотрит выступление несколько раз. В результате, пара получила 37 баллов. В частности, Екатерина Кухар поставила первую десятку.

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