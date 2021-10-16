"Танцы со звездами": Артур Логай серьезно травмировал ногу и попал в больницу

Актер получил травму накануне прямого эфира шоу.
Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" и участник "Танцев звездами" Артур Лога и травмировал ногу.
Об этом знаменитость сообщил в сторис на своей странице в Instagram. Актер показал фото, на котором изображен в больнице. На фотографии видно, что нога Артура перевязана. Известно, что у Логая рассечение ноги, врачи наложили ему несколько швов. Инцидент произошел ночью.
"Я у мамы танцовщик. Теперь вы знаете, где я был ночью", — подписал фото актер.
Отметим, ранее Артур показывал, как они с его партнершей Анной Карелиной тренировались на съемочной площадке.
Пока не известно, выйдет ли звезда на паркет шоу "Танцы со звездами".
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