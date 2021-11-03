"Танцы со звездами": Артур Логай выйдет на паркет с женой и 4-летним сыном

"Танцы со звездами": Артур Логай выйдет на паркет с женой и 4-летним сыном

Темой нового эпизода шоу станет "Семейный вечер".

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится десятый прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Тема нового эпизода – "Семейный вечер". На этой неделе звезды готовят сразу два танца: один из них они станцуют с самыми дорогими людьми в их жизни, а второй танец исполнят из классической бальной программы.

В это воскресенье будет вести балкон телеведущая и участница звездной команды шоу "Маскарад" на 1+1 Маша Ефросинина. Оценивать звездных участников будет постоянная тройка судей: Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Маша Ефросинина / пресс-служба канала "1+1"

Традиционно телезрителей ждет номер-открытие, в котором примут участие не только звезды шоу, но и их родственники. Сопровождать специальный номер-открытие будет интернет-сенсация 2021 года, певец Welboy с новым треком "Вишні".

Welboy / пресс-служба канала "1+1"

Лидер прошлой недели, актер сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай станцует нежный контемп с женой и четырехлетним сыном, а пара Дмитрий Каднай и Алина Ли презентуют зажигательный степ, в которой к ним присоединится отец певца.

Дмитрий Каднай / пресс-служба канала "1+1"

Кто из родственников присоединится к паре певицы Александры Зарицкой и Юрия Мешкова и выйдет ли на паркет к Константину Войтенко его жена, станет известно уже в воскресенье во время прямого эфира.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / пресс-служба канала "1+1"

А вот сможет ли танцевать пара Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара, которые в прошлом эпизоде получили иммунитет в связи с болезнью, станет известно уже в скором времени.

Также начиная с прошлого эфира зрители могут голосовать, хотят ли видеть ту или иную звезду среди участников следующего сезона "Танцев со звездами". Так в минувшее воскресенье холостяк Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан станцевали танец, который они готовили к свадьбе. На этой неделе на паркет выйдет актриса Анна Кошмал, которую зрители уже давно приглашали на паркет, в паре с танцором Александром Прохоровым.

Напомним, продолжаются продажи билетов на прямые эфиры пятого сезона "Танцев со звездами". Каждый желающий может стать свидетелем грандиозного события и попасть на главный танцевальный паркет страны, чтобы поделиться с любимыми звездами эмоциями от участия в шоу. Билеты можно приобрести на прямые эфиры и генеральные прогоны. Кроме того, можно ощутить себя судьей проекта и посмотреть генеральный прогон эфира из звездного кресла.

При входе в павильон нужно иметь с собой один из нижеперечисленных документов:

справка об выздоровлении не позднее одного месяца назад;

Отрицательный экспресс-тест;

Отрицательный ПЦР-тест сроком до 72 часов;

Сертификат полной или вакцинации 1 дозой вакцины.

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