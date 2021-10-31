"Танцы со звездами": больной COVID-19 Каднай нашел оригинальный выход и показал свой номер

Певец и хореограф показали "танец-дистанционку".

В девятом эфире шоу "Танцы со звездами" певец Дмитрий Каднай во второй раз не смог выйти на паркет шоу.

Звезда уже использовал свое право на иммунитет на прошлой неделе, поэтому сегодня он должен был или станцевать, или покинуть шоу. Чтобы не вылететь из проекта, артист и его партнерша Алина Ли нашли выход и впервые в истории "Танцев" исполнили так называемый "танец-дистанционку". Алина показала фристайл на паркете, а Дмитрий – из самоизоляции. Врачи разрешили Дмитрию физические нагрузки, так что рано утром он приехал в зал и записал свое выступление на видео.

"Я чувствую себя лучше, только остался кашель и очень сильная слабость. Хорошо, что нет температуры. Врачи говорят, конечно, что не надо нагружать организм, однако я тренируюсь", – прокомментировал свое состояние Каднай.

Со своей стороны, судья Влад Яма поделился, что даже не почувствовал, что Дмитрия сегодня не было в зале, так органично пара станцевала.

"Я не заметил ни одного экрана, для меня это была полноценная пара и постановка. Ярко, легко, непринужденно. Дима танцевал, как настоящий солист, просто как победитель", – заявил главный судья шоу.

Екатерина Кухар отметила, что Дмитрий танцевал очень пластично и фантастически.

А Макс Чмерковский прокомментировал номер так: "Я думаю, мы все чувствуем, насколько сложно танцевать после и во время болезни. Я поаплодирую стоя, потому что это было очень круто. Алина, Дмитрий невероятный, поэтому возвращайте его сюда, потому что у него есть еще много что показать".

Оценки участников – 26.

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