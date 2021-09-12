"Танцы со звездами": бывший Александры Зарицкой шокировал ее своим неожиданным обращением

В 22 года певица была безумно влюблена в своего друга.

Только что на канале 1+1 начался второй прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

Тема эфира — любовь. Сегодня участники делятся своими историями. Так, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась, что из-за комплексов по поводу лишнего веса у нее не было серьезных отношений. Впрочем, в 22 года будущая артистка была безумно влюблена в своего лучшего друга. Саша представляла свадьбу с ним, общих детей, впрочем, он откровенно сказал, что не любит Зарицкую.

В эфире бывший неожиданно обратился к певице, чем не на шутку ее шокировал. Парень заявил, что сожалеет, что не смог сохранить те отношения.

Бывший Александры Зарицкий

"Саша, у нас с тобой действительно были близкие отношения и я жалею до сих пор, что мне не удалось их удержать", — сообщил бывший возлюбленный исполнительницы.

Со своей стороны, Зарицкая призналась, что обращение выбило ее из колеи: "Зачем вы это делаете?".

Напомним, ранее Александра Зарицкая впервые рассказала о своих неудачных отношениях. Исполнительница дважды была влюблена.

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