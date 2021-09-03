"Танцы со звездами": что известно о новой ведущую шоу Иванне Онуфрийчук

"Танцы со звездами": что известно о новой ведущую шоу Иванне Онуфрийчук

Она несколько раз была ведущей балкона на "Танцах.

Накануне вечером в Киеве состоялась презентация нового сезона "Танцы со звездами", на которой сообщили, что на этот раз вести шоу с Юрием Горбуновым другой ведущей.

В новом сезоне ею стала известная модель и актриса Иванна Онуфрийчук. Редакция ТСН подготовила для вас краткую биографию артистки.

Ведущая "Танцев" / instagram.com/ivannaonufriichuk

Коротко о новой ведущей

Иванна Онуфрийчук родом из Рахнов-Лесовых Винницкой области. Женщина училась в Академии таможенной службы Украины в Днепре. После этого работала больше года старшим инспектором таможенной службы Украины в службе борьбы с контрабандой на границе с Молдовой. Со временем перевелась в Министерство экологии в Киев и еще год работала в юридическом департаменте.

Кроме работы в государственном учреждении, Иванна была моделью. Она стала лицом известных глянцев, снималась в рекламных роликах. Она также играет на фортепиано и поет, свободно владеет английским.

Иванна Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

Конкурс красоты

В 2013 году Иванна Онуфрийчук получила звание "Мисс Принцесса Украины-2013" и представляла Украину на международном конкурсе красоты "Принцесса мира-2013" в Чехии. Там звезда вошла в топ-7 Miss Princess of the World, что является довольно неплохим и престижным достижением.

Кроме того, она получила титул "Вице-княгиня Украины", а также побеждала в телешоу "Богиня шопинга" и "Икона стиля".

Новая ведущая "Танцев со звездами" / instagram.com/ivannaonufriichuk

Карьера на телевидении

После конкурсов красоты звезда сконцентрировалась на телевизионной карьере и стала ведущей программы "Без галстука", в которой общается с известными мужчинами страны. Также Онуфрийчук несколько раз была ведущей балкона на "Танцах".

Личная жизнь

Летом 2018-го Иванна познакомилась со своим будущим мужем. Она тогда поехала на испанский курорт, и Алмаз заговорил с ней, когда оба бегали в спортзале на дорожке.

Впрочем, Иванна еще была в отношениях на расстоянии, а ее новый знакомый — в процессе развода с женой после семи лет брака.

Иванна Онуфрийчук и ее любимый / instagram.com/ivannaonufriichuk

Целый год они общались по телефону как друзья. Но все-таки вспыхнула искра. Парочка влюбилась друг в друга. А потом мужчина сделал Иванне предложение. И ведущая в 2021 году вышла замуж за Алмаза. Роскошную свадьбу влюбленные отпраздновали на Мальдивах.

Отметим, что уже в это воскресенье, 5 сентября, в 21:00 на канале "1+1" состоится премьера пятого сезона главного танцевального шоу "Танцы со звездами".

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