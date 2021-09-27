Участница "Танцев" Джамала в мини-платье стала сексуальной блондинкой и откровенно станцевала

Артистка станцевала ча-ча-ча.

В четвертом эфире "Танцев со звездами" певица Джамала решила изменить свой имидж ради проекту.

Звезда перевоплотилась в сексуальную блондинку. На паркет артистка вышла в откровенном мини-платье с глубоким декольте. Артистка вместе со своим партнером исполнила ча-ча-ча.

В общем, судьи оценили ее выступление в четвертом эфере. Они поставили ей 29 баллов.

Джамала на шоу "Танцы со звездами" / instagram.com/tanci1plus1

"Вам так идет. Было круто. Вы подняли сегодня настроение. Мне нравится все", — прокомментировал свою оценку Макс Чмерковский.

Кстати, Джа также призналась, почему отказалась работать с Уолтером Афанасьеффом. Артистка говорит, что это был "сыр в мышеловке"

"Десять лет назад отказала Уолтеру. Такому человеку не отказывают, никогда. Это был сыр в мышеловке. У меня не было права жениться, рожать детей, менять цвет волос. Я не имела права писать свои песни. Я не могла променять своих детей и мужа" — поделилась исполнительница.

Напомним, ранее стало известно, что Фаготу стало плохо в прямом эфире. Артисту вызвали медиков.

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