"Танцы со звездами": Екатерина Кухар ответила, заслуженно ли победили Логай и Карелина

Судья шоу поделилась фото с триумфаторами этого сезона.

В минувшее воскресенье стали известны имена победителей шоу "Танцы со звездами".

Так, в суперфинале зрители и судьи максимально поддержали пару звезды сериала "Моя улюблена Страшко" Артура Логая и его партнершу Анну Карелину. Судья проекта Екатерина Кухар ответила, заслуженно ли победили эти участники. На странице в Instagram прима Национального театра оперы и балета опубликовала фото с ними и заявила, что в этом году голоса судей и зрителей совпали.

instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Артур, Анна, вы — самая преданная, отчаянная пара, всегда готовая на риски! Я знаю, как невероятно много вы работали и не жалея себя оттачивали мастерство! Поздравляю с заслуженной и достойной победой! Идите вслед за своей мечтой", — поделилась знаменитость.

instagram.com/ekaterinakukhar_official

Со своей стороны, мнения пользователей в комментариях несколько разделились. Так, одни фаны считают победу Логая заслуженной, а другие – нет.

Это мега заслуженно! Артур и Аня невероятны, очень радуюсь за них

Аня достойна победы, Артур – нет

Классно, хоть в этом сезоне все справедливо

Хороший сезон – отличные судьи, интересные участники, классные финалисты и супер победители!!! Спасибо за шоу!

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