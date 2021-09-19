"Танцы со звездами": Екатерина Кухар подарила MELOVIN "мозг"

MELOVIN также вручил судье новый презент.

В третьем эфире "Танцев со звездами" эпатажный певец MELOVIN продолжил свою традицию и снова вручил Екатерине Кухар подарок.

Подарок для MELOVIN / скриншот с видео

Но на этот раз хореограф решила ответить артисту. Она подарила ему череп, в котором виднелся мозг. Вероятно, она хотела намекнуть певцу, что надо танцевать, а не вручать презенты.

MELOVIN подарил Кухар очки / скриншот с видео

Впрочем, MELOVIN подарил ей очки для зрения. А потом вынес МРТ своего мозга. Таким образом он, похоже, ответил Кухар, что мозг у него есть.

МРТ MELOVIN / скриншот с видео

Но, пожалуй, подарки артиста не влияют на баллы судьи. Она поставила ему только три балла.

Напомним, ранее MONATIK довел до слез Lida Lee в прямом эфире шоу "Танцы со звездами". Артист связался со своей экс-подопечной по видеосвязи.

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