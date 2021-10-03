"Танцы со звездами": Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей

Также знаменитость поделилась, не ревнует ли ее муж к Максу Чмерковскому.

Прима Национального театра оперы и балета, судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар призналась, кто из участников ее больше всего удивляет.

В программе "Світське життя" артистка поделилась, что потенциал победителя есть у Дмитрия Кадная и Артура Логая.

"В этом сезоне это конечно же Каднай, который проявил себя очень темпераментно, и Артур Логай", — рассказала балерина.

Также знаменитость поделилась, не ревнует ли ее муж Александр Стоянов к коллеге Максу Чмерковскому.

"Он как-то волнуется, я не понимаю почему. У нас была только страстная ча-ча-ча и больше ничего! Наконец-то нашелся мужчина, к которому мой муж может меня приревновать, ура", — ответила Кухар.

Напомним, Александр Стоянов поделился, что играет с Екатериной Кухар в карты на сексуальные желания. Мужчина также признался, что он — азартный игрок.

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