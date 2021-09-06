"Танцы со звездами": эпатажный MELOVIN шокировал, подарив Екатерине Кухар настоящее сердце

Судья не оценила презент певца.

В первом эфире "Танцев со звездами" нарвался на критику не только стриптизер Алексей Суровцев, но и певец MELOVIN.

Артист и его партнерша Лиза Русина прибегли к эксперименту и исполнили дерзкий танец. На паркете звезда появился в фиолетовой рубашке, а хореограф — в "голом" боди и золотистой накидке.

Судьи не оценили эксперимент пары, отметив, что движений было слишком мало.

"Было много очень проходок, но походка в мужском танце должна быть бедрами и не со слишком сокращенной стопой. Я сегодня разочарована", — прокомментировала Екатерина Кухар.

Впрочем, не только неудачным танцем озадачил артист. Костя Бочаров шокировал присутствующих, подарив Екатерине Кухар настоящее сердце.

MELOVIN подарил Екатерине Повар настоящее сердце

Судья не оценила презент певца и поставила ему 3 балла. В общем, пара получила 13 баллов.

Напомним, в первом эфире "Танцев со звездами" Евгения Власова восхитила чувственным номером и в слезах поделилась личным. Партнером звезды стал прошлогодний победитель шоу Макс Леонов.

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