"Танцы со звездами": Евгения Власова призналась, что ей сложно танцевать

"Танцы со звездами": Евгения Власова призналась, что ей сложно танцевать

Артистка говорит, что возраст таки дает о себе знать.

Украинская певица и участница "Танцев со звездами" Евгения Власова, которая недавно захватила чувственным танцевальным номером, призналась, что ей сложно участвовать в шоу.

Так, 43-летняя артистка самая старшая участница шоу. И, как она признается "Світському життю", танцевать ей немного тяжело. Евгения говорит, что возраст таки дает о себе знать.

"Не то, чтобы я задыхалась, но кости уже не те", — с улыбкой говорит Евгения.

Напомним, что участие Евгении Власовой в "Танцах со звездами" стало неожиданностью для украинского шоу-бизнеса. Однако, в то же время артистка огорчила своих преданных сторонников, признавшись, что возвращаться на большую сцену она не планирует.

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