"Танцы со звездами": Евгения Власова в сложном костюме ошеломила своим выступлением

Звезда исполнила на паркете пасадобль.

Известная певица и участница шоу "Танцы со звездами" Евгения Власова изрядно удивила своим выступлением в пятом выпуске.

Сегодняшний прямой эфир шоу посвященный украинскому и мировому кино. Поэтому артистка перевоплотилась в сказочную Малефисенту. И если костюм выглядит непревзойденно, то танцевать в нем было не так легко. Звезде мешали огромные рожки.

Евгения Власова танцует пасадобль / скриншот с видео

"Классные рожки. Но они такие тяжелые и очень неудобные. Я не знаю, как я в них буду танцевать", — говорила на репетициях Евгения.

Но несмотря на сложный костюм, звезде удалось качественно выполнить пасадобль под песню The Hardkiss — Make Up.

Евгения Власова танцует пасадобль / скриншот с видео

Однако судьи поставили артистке всего 25 баллов.

"Пасадобль был, характер был. Мне не хватило тонуса в теле, особенно в руках. Выражение лица было более угрожающее, чем тело", — прокомментировал свою оценку Влад Яма.

Напомним, ранее Джамала рассказала, какие у нее сложились отношения с ее партнером. Звезда призналась, что иногда они с Антоном ссорятся

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