"Танцы со звездами": Евгения Власова восхитила чувственным номером и в слезах поделилась личным

Партнером звезды стал прошлогодний победитель шоу Макс Леонов.

В первом эфире шоу "Танцы со звездами" выступила легендарная певица Евгения Власова.

Партнером звезды стал прошлогодний победитель шоу Макс Леонов. Перед выходом на паркет звезда со слезами на глазах поделилась личным. Так, артистка рассказала, что то, что она в шоу — невероятная победа, поскольку когда-то она даже не могла ходить.

"После страшной операции, где с 10 выживает 1... Я помню, как я в махровом халате не могла и шагу сделать. Было сложно поднимать покрывало, не то, что сейчас танцевать. Это офигенно, что я могу танцевать. Я очень устала от того, что меня ассоциируют с болячками. Просто за спиной я слышу: "А, это та, которая чуть не умерла", "Та, которая развелась", "Та, у которой был рак". Это выдержать нереально", — поделилась исполнительница.

43-летняя знаменитость добавила, что все эти слова ранили ее дочь. Власова мечтает, чтобы ее ребенка не спрашивали о болезни мамы, а говорили, какая Евгения молодец.

В первом эфире Власова и Леонов восхитили чувственным номером, который начался с воздушного шара. Пара станцевала квикстеп. Евгения примерила желтое платье, а Макс — белую рубашку и штаны.

Несмотря на бурную реакцию публики, судьи все же заметили некоторые ошибки и указали на них. Перед тем, как оценить номер, Екатерина Кухар подошла к Евгении и обняла ее. Балерина поддержала участницу из-за трудностей, которые она пережила.

"Я горжусь вами. Я понимаю, как много у вас сейчас на кону. Вы получили уже такой джек-пот — Макса, но он сейчас играет для вас как плюс так и минус. Потому что, в квикстепе вы несколько растерялись. Поэтому, я желаю, чтобы вы собрали все свои силы, проявили свой характер бойца и показали настоящую себя", — отметила Кухар.

Пара получила от судей 15 баллов.

Напомним, сегодня Анастасия Оруджова, несмотря на травму, вышла на паркет. Во время репетиции юмористка порвала связи на колене.

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