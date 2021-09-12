"Танцы со звездами": Евгения Власова заявила, что не любила экс-мужа

Певица отметила, что за всю жизнь ни разу не любила.

Певица и участница проекта "Танцы со звездами" Евгения Власова откровенно рассказала о личном.

Так, в эфире, который посвященный любви, знаменитость призналась, что никогда не любила. Звезда, которая была замужем за своим продюсером Дмитрием, поделилась, что не имела к нему чувств.

"Я, наверное, многих удивлю, сказав, что за 43 года своей жизни я не любила. Мне казалось, что я любила. Почему я вышла замуж? Потому что я забеременела и все, свободная Женя Власова со своими суперхитами, ты вдруг попадаешь в зависимость финансовую, моральную. Я помню, как я лежала и ждала его звонка. У меня токсикоз был на изображение телефона, настолько в нервном напряжении была", — вспомнила исполнительница.

Евгения Власова с ексчоловиком / instagram.com/lovegra_lml

Власова добавила, что разорвала отношения она, впрочем, на развод подал именно муж. Звезда добавила, что это был очень сложный период жизни, особенно, когда экс требовал сделать ДНК-тест на отцовство, когда их дочери было 4 года.

"Но как я могу Диму ненавидеть? Я благодаря дочери люблю Диму до сих пор. Не как мужчину, я обожаю его, потому что я обожаю свою дочь", — добавила она.

На паркете знаменитость и ее партнер Макс Леонов исполнили медленный фокстрот. Свой танец Власова посвятила дочери и своей внутренней девочке.

Судьи проекта прокомментировали, что выступление получилось вдохновенным и оценили его в 18 баллов.

Напомним, Lida Lee рассказала о своих абьюзивных отношениях, которые длились более двух лет. Бывший артистки не поддерживал ее.

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