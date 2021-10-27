"Танцы со звездами": главный хореограф шоу ответила, кто будет в финале

"Танцы со звездами": главный хореограф шоу ответила, кто будет в финале

Танцовщица поделилась своими мыслями.

Главный хореограф "Танцев со звездами" Алена Шоптенко назвала, кто, по ее мнению, будет в финале шоу.

В программе "Сніданок з 1+1" знаменитость поначалу не хотела рассказывать о своих фаворитах, ведь она за каждого переживает. Впрочем, впоследствии она таки разговорилась.

"Мне кажется, что в финале точно будет спортсменка, потому что на самом деле это было бы интересно, актер и, думаю, кто-то из шоу-бизнеса", — поделась Алена.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / instagram.com/tanci1plus1

Хоть хореограф и не называла имен, однако спортсменка – Ольга Харлан, актер – Артур Логай или Константин Войтенко. А вот кто именно будет в финале из звезд шоу-бизнеса – пока непонятно.

Кроме этого, Алена рассказала, какие качества должны быть у танцовщиков. Она отметила, что главное – не останавливаться.

"Видно, что все очень устали: физически и морально. Сейчас главное не останавливаться, а делиться со зрителями своей энергией. Также нужно танцевать о чем-то, чтобы люди понимали тебя и голосовали", — говорит хореограф шоу.

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