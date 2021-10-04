"Танцы со звездами": Илона Гвоздева и Юрий Ткач через 4 года снова вернулись на паркет

Пара ошеломила эффектным танцем.

В пятом прямом эфире шоу "Танцы со звездами" после выступлений всех участников на паркет вышли любимцы 4 сезона Илона Гвоздева и Юрий Ткач.

Так, в этот вечер хореограф была в роли судьи-джокера, а комик — ведущим балкона. В конце выпуска знаменитости повторили свое знаменитое диско. Они появились в образах героев мультика "Гадкий Я" — Грю и Люси. Этот номер они танцевали четыре года назад также на пятой неделе.

Заметим, что в 2017 году Илона Гвоздева и Юрий Ткач вылетели из шоу в шаге от финала.

Напомним, на этой неделе MELOVIN в женском образе и его партнерша нарвались на критику судей. Впрочем, на этот раз Екатерина Кухар впервые похвалила певца.

Со своей стороны, Евгения Власова в сложном костюме ошеломила своим выступлением. Звезда исполнила на паркете пасадобль.

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