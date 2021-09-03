"Танцы со звездами": имена новых танцоров и как прошла громкая презентация шоу

Создатели шоу также рассказали, каким будет первый прямой эфир.
Накануне долгожданной премьеры пятого сезона шоу "Танцы со звездами", которая состоится 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1, прошла изысканная презентация, на которую пришли участники проекта, звезды, блогеры и журналисты.
Атмосферу величественного бала создавали изящные канделябры, винтажная мебель, мягкий свет свечей, красная дорожка и дискоболы, которыми был украшен ресторан в самом центре парка Пушкина в Киеве, а также живая музыка, дуэт скрипачек Amoretwins Duo.
Начинал вечер неизменный любимый ведущий "Танцев со звездами" Юрий Горбунов.
Генеральный продюсер телеканала 1+1 Максим Кривицкий рассказал о нововведениях пятого сезона.
"Уже 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера нового сезона любимого танцевального шоу страны "Танці з зірками". Не секрет, что крупные развлекательные шоу - это один из основных и самых успешных направлений для телеканала 1+1. Мы остаемся лучшими на рынке в сегменте крупных развлекательных шоу. А проект "Танцы со звездами" - это всегда площадка для смелых и трендовых решений. В этом году мы пригласили присоединиться в качестве креативного продюсера шоу хореографа и режиссера Елену Коляденко, а также украино-американскую звезду, чемпиона мира по латинским танцам Макса Чмерковского, которого хорошо помнит наша аудитория. Уверен, что вы с восторгом будете наблюдать за нашими звездными парами, которые будут поражать смелыми постановками", — прокомментировал Максим Кривицкий.
Также на грандиозную презентацию пришел новый судья пятого сезона, украино-американская звезда, чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский, который только что прилетел в Киев.
"Шоу "Танцы со звездами" для меня очень особенное. Более четырнадцати лет я выходил на паркет американской версии шоу "Dancing With The Stars" как участник, получил кубок победителя. Все эти годы я смотрел украинскую версию и восхещался всем: от невероятного прогресса звезд, до чувственных и сильных постановок. Признаюсь, что я много лет хотел принять участие в шоу на своей Родине - в Украине. И в этом сезоне мы с вами наконец встретимся на "Танці з зірками". Я стал новым судьей проекта. Это интересный и волнующий опыт. Я ожидаю от сезона прежде всего праздника танца и красоты, филигранной техники участников и неподдельных эмоций", — прокомментировал Макс Чмерковский.
На изысканной презентации объявили имена обновленного состава танцоров сезона, которые до сих пор держались в тайне. Ими стали:
чемпионка Украины, полуфиналистка чемпионата мира по бальным танцам Анна Карелина;
Алина Ли, финалистка и участница WDC Ukrainian Cup;
Алексей Базэла, чемпион Украины, призер и финалист многих международных турниров;
Даниэла Преап, финалистка юниорского Блэкпула по стандарту;
Макс Леонов, вице чемпион мира и Украины среди профессионалов в латиноамериканской программе, победитель проекта "Танцы со звездами" 2020
Дмитрий Дикусар, призер чемпионата Украины, финалист международных соревнований, финалист кубка Европы по латиноамериканским танцам, призер Кубка мира по латиноамериканским танцам;
Лиза Русина, одна из самых медийных молодых танцовщиц в стране;
Мария Колосова, дипломированный хореограф-постановщик, тренер по бальным танцам, которая два года проработала в тандеме с известным, знаменитым судьей "Танцев со звездами" Григорием Чапкисом;
Юрий Мешков, пятикратный чемпион, полуфиналист чемпионата мира;
Антон Нестеренко, пятикратный чемпион Украины, финалист чемпионата мира в Париже;
Роксоляна Маланчук, чемпионка Украины по бальным танцам;
Денис Самсон, двукратный чемпион Украины по десяти танцам, хореограф проекта "Танцы со звездами" в Бейруте;
Екатерина Тришина, финалистка и хореограф танцевального проекта "Танцы со звездами", "Танцюю для тебе";
Яна Цибульская, участница трех сезонов проекта "Танцы со звездами" и хореограф постановщик проектов "Голос страны", "Голос дети", "Танцы со звездами", "Липсинк баттл".
А вот с кем из звезд они будут танцевать, станет известно уже во время первого прямого эфира 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1.
На презентации стало известно, что новой ведущей голд-рума станет Иванна Онуфрийчук, которая уже появлялась на балконе "Танцев со звездами".
Вести балкон во время первого прямого эфира будет главный хитмейкер страны Макс Барских. Он станет специальным гостем со своим выступлением. Создатели шоу приоткрыли завесу и рассказали, что некоторые пары будут танцевать под живые выступления современных украинских звезд — группы Калуш и и интернет-сенсации Wellboy.