"Танцы со звездами": имена новых танцоров и как прошла громкая презентация шоу

Создатели шоу также рассказали, каким будет первый прямой эфир.

Накануне долгожданной премьеры пятого сезона шоу "Танцы со звездами", которая состоится 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1, прошла изысканная презентация, на которую пришли участники проекта, звезды, блогеры и журналисты.

Атмосферу величественного бала создавали изящные канделябры, винтажная мебель, мягкий свет свечей, красная дорожка и дискоболы, которыми был украшен ресторан в самом центре парка Пушкина в Киеве, а также живая музыка, дуэт скрипачек Amoretwins Duo.

Алена Шоптенко / пресс-служба канала "1+1"

Начинал вечер неизменный любимый ведущий "Танцев со звездами" Юрий Горбунов.

KADNAY / пресс-служба канала "1+1"

Генеральный продюсер телеканала 1+1 Максим Кривицкий рассказал о нововведениях пятого сезона.

Участники "Танцев со звездами" / пресс-служба канала "1+1"

"Уже 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера нового сезона любимого танцевального шоу страны "Танці з зірками". Не секрет, что крупные развлекательные шоу - это один из основных и самых успешных направлений для телеканала 1+1. Мы остаемся лучшими на рынке в сегменте крупных развлекательных шоу. А проект "Танцы со звездами" - это всегда площадка для смелых и трендовых решений. В этом году мы пригласили присоединиться в качестве креативного продюсера шоу хореографа и режиссера Елену Коляденко, а также украино-американскую звезду, чемпиона мира по латинским танцам Макса Чмерковского, которого хорошо помнит наша аудитория. Уверен, что вы с восторгом будете наблюдать за нашими звездными парами, которые будут поражать смелыми постановками", — прокомментировал Максим Кривицкий.

Юрий Горбунов и Владимир Завадюк / пресс-служба канала "1+1"

Также на грандиозную презентацию пришел новый судья пятого сезона, украино-американская звезда, чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский, который только что прилетел в Киев.

"Шоу "Танцы со звездами" для меня очень особенное. Более четырнадцати лет я выходил на паркет американской версии шоу "Dancing With The Stars" как участник, получил кубок победителя. Все эти годы я смотрел украинскую версию и восхещался всем: от невероятного прогресса звезд, до чувственных и сильных постановок. Признаюсь, что я много лет хотел принять участие в шоу на своей Родине - в Украине. И в этом сезоне мы с вами наконец встретимся на "Танці з зірками". Я стал новым судьей проекта. Это интересный и волнующий опыт. Я ожидаю от сезона прежде всего праздника танца и красоты, филигранной техники участников и неподдельных эмоций", — прокомментировал Макс Чмерковский.

Новый сезон "Танцев со звездами": какие сюрпризы готовят для зрителей создатели шоу

На изысканной презентации объявили имена обновленного состава танцоров сезона, которые до сих пор держались в тайне. Ими стали:

чемпионка Украины, полуфиналистка чемпионата мира по бальным танцам Анна Карелина;

Алина Ли, финалистка и участница WDC Ukrainian Cup;

Алина Ли / пресс-служба канала "1+1"

Алексей Базэла, чемпион Украины, призер и финалист многих международных турниров;

Алексей Базэла / пресс-служба канала "1+1"

Даниэла Преап, финалистка юниорского Блэкпула по стандарту;

Даниэла Преап / пресс-служба канала "1+1"

Макс Леонов, вице чемпион мира и Украины среди профессионалов в латиноамериканской программе, победитель проекта "Танцы со звездами" 2020

Макс Леонов / пресс-служба канала "1+1"

Дмитрий Дикусар, призер чемпионата Украины, финалист международных соревнований, финалист кубка Европы по латиноамериканским танцам, призер Кубка мира по латиноамериканским танцам;

Дмитрий Дикусар / пресс-служба канала "1+1"

Лиза Русина, одна из самых медийных молодых танцовщиц в стране;

Лиза Русина / пресс-служба канала "1+1"

Мария Колосова, дипломированный хореограф-постановщик, тренер по бальным танцам, которая два года проработала в тандеме с известным, знаменитым судьей "Танцев со звездами" Григорием Чапкисом;

Мария Колосова / пресс-служба канала "1+1"

Юрий Мешков, пятикратный чемпион, полуфиналист чемпионата мира;

пресс-служба канала "1+1"

Антон Нестеренко, пятикратный чемпион Украины, финалист чемпионата мира в Париже;

Антон Нестеренко / пресс-служба канала "1+1"

Роксоляна Маланчук, чемпионка Украины по бальным танцам;

Роксолана Маланчук / пресс-служба канала "1+1"

Денис Самсон, двукратный чемпион Украины по десяти танцам, хореограф проекта "Танцы со звездами" в Бейруте;

Денис Самсон / пресс-служба канала "1+1"

Екатерина Тришина, финалистка и хореограф танцевального проекта "Танцы со звездами", "Танцюю для тебе";

Екатерина Тришина / пресс-служба канала "1+1"

Яна Цибульская, участница трех сезонов проекта "Танцы со звездами" и хореограф постановщик проектов "Голос страны", "Голос дети", "Танцы со звездами", "Липсинк баттл".

Яна Цибульская / пресс-служба канала "1+1"

А вот с кем из звезд они будут танцевать, станет известно уже во время первого прямого эфира 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1.

На презентации стало известно, что новой ведущей голд-рума станет Иванна Онуфрийчук, которая уже появлялась на балконе "Танцев со звездами".

Новая ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук / пресс-служба канала "1+1"

Вести балкон во время первого прямого эфира будет главный хитмейкер страны Макс Барских. Он станет специальным гостем со своим выступлением. Создатели шоу приоткрыли завесу и рассказали, что некоторые пары будут танцевать под живые выступления современных украинских звезд — группы Калуш и и интернет-сенсации Wellboy.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку