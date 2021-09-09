"Танцы со звездами" Ирина Билык появится на паркете вместе со своим бывшим Дмитрием Дикусаром

Певица также будет вести балкон во втором эфире.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится второй прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Все танцы пар будут посвящены теме любви, а звезды поделятся откровенными историями своей жизни и познакомят зрителей с самыми дорогими людьми.

Для зрителей создатели проекта подготовили множество сюрпризов. В это воскресенье будет вести балкон певица, участница звездной команды шоу "Маскарад" на 1+1 Ирина Билык. Также артистка появится на паркете во время фокстрота пары Евгении Власовой и Дмитрия Дикусара, а вот в каком качестве - станет известно уже в воскресенье. Напомним, Ирина и Дмитрий танцевали вместе на "Танцях з зірками" в 2007 году, а впоследствии пара поженилась.

Пара Александра Зарицкая и Юрий Мешков продемонстрируют на паркете бродвей, а Александра перевоплотится в образ соблазнительной Мэрилин Монро. Актер Алексей Суровцев и Мария Колосова, которым в прошлом эфире не удалось покорить судей своим танцем, попытаются удивить зажигательным диско.

Алексей Суровцев и Мария Колосова / пресслужба каналу "1+1"

Звезда "Лиги Смеха" Иван Люленов и Яна Цибульская зажгут паркет, исполнив джайв. Иван превратится в настоящего супермена, который спасает свою возлюбленную от хулиганов.

Также станет известно, выйдет ли на паркет юмористка и звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова, которая на прошлой неделе травмировала колено.

Анастасия Оруджова и Денис Самсон / пресслужба каналу "1+1"

А сегодня студию "Сніданку з 1+1" посетил актер, звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай вместе с партнершей Анной Карелиной, где рассказал, как проходят их тренировки и все ли удалось во время первого выступления.

Участники "Танцев со звездами" Артур Логай и Анна Карелина поделились впечатлениями от проекта в студии "Сниданка"

Во втором прямом эфире одна из пар покинет паркет. Две пары, которые в сумме получат наименьшее количество баллов от зрителей и судей, попадут в зону риска. Судьи шоу будут решать, кто продолжит дальше, а кто покидает проект.

Судьи шоу "Танцы со звездами" / пресслужба каналу "1+1"

Всего с одного номера можно отправить 50 SMS и осуществить 50 звонков за любимую пару. Также можно отправить 7 суперголосов в приложении 1+1 video и Киевстар ТВ. 1 суперголос равен 7 обычным SMS.

Напомним, премьерный выпуск "Танців з зірками" высоко оценили телезрители. Он прошел с долей 18.2% по аудитории 18-54 (50+), охватом 4.1 миллионов зрителей по аудитории 4+ (Украина). Телеканал 1+1 стал лидером воскресенья на украинском телевидении с долей 12,3% и недели с долей 9,8%. Ведущие сезона - Юрий Горбунов и выпускница "Медиашколы" 1+1 Иванна Онуфрийчук.

Продолжаются продажи билетов на прямые эфиры пятого сезона "Танців із зірками". Каждый желающий может стать свидетелем грандиозного события и попасть на главный танцевальный паркет страны, чтобы разделить с любимыми звездами эмоции от участия в шоу. Билеты можно приобрести на прямые эфиры и генеральные прогоны. Кроме того, можно ощутить себя судьей проекта и посмотреть генеральный прогон эфира из звездного кресла. С условиями приобретения билетов можно ознакомиться по ссылке. Купить билет можно по ссылке.

Напомним, как прошел первый эфир "Танцев со звездами", вы можете просмотреть в нашем материале. Энергичный кан-кан Логая и дерзкий пасодобль Харлан не оставили равнодушными никого.

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