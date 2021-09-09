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"Танцы со звездами" Ирина Билык появится на паркете вместе со своим бывшим Дмитрием Дикусаром

"Танцы со звездами" Ирина Билык появится на паркете вместе со своим бывшим Дмитрием Дикусаром

"Танцы со звездами" Ирина Билык появится на паркете вместе со своим бывшим Дмитрием Дикусаром

Певица также будет вести балкон во втором эфире.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится второй прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Все танцы пар будут посвящены теме любви, а звезды поделятся откровенными историями своей жизни и познакомят зрителей с самыми дорогими людьми.

Для зрителей создатели проекта подготовили множество сюрпризов. В это воскресенье будет вести балкон певица, участница звездной команды шоу "Маскарад" на 1+1 Ирина Билык. Также артистка появится на паркете во время фокстрота пары Евгении Власовой и Дмитрия Дикусара, а вот в каком качестве - станет известно уже в воскресенье. Напомним, Ирина и Дмитрий танцевали вместе на "Танцях з зірками" в 2007 году, а впоследствии пара поженилась.

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Пара Александра Зарицкая и Юрий Мешков продемонстрируют на паркете бродвей, а Александра перевоплотится в образ соблазнительной Мэрилин Монро. Актер Алексей Суровцев и Мария Колосова, которым в прошлом эфире не удалось покорить судей своим танцем, попытаются удивить зажигательным диско.

Алексей Суровцев и Мария Колосова / © пресслужба каналу
Алексей Суровцев и Мария Колосова / пресслужба каналу "1+1"

Звезда "Лиги Смеха" Иван Люленов и Яна Цибульская зажгут паркет, исполнив джайв. Иван превратится в настоящего супермена, который спасает свою возлюбленную от хулиганов.

Также станет известно, выйдет ли на паркет юмористка и звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова, которая на прошлой неделе травмировала колено.

Анастасия Оруджова и Денис Самсон / © пресслужба каналу
Анастасия Оруджова и Денис Самсон / пресслужба каналу "1+1"

А сегодня студию "Сніданку з 1+1" посетил актер, звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай вместе с партнершей Анной Карелиной, где рассказал, как проходят их тренировки и все ли удалось во время первого выступления.

Участники "Танцев со звездами" Артур Логай и Анна Карелина поделились впечатлениями от проекта в студии "Сниданка"

Участники "Танцев со звездами" Артур Логай и Анна Карелина поделились впечатлениями от проекта в студии "Сниданка"

Во втором прямом эфире одна из пар покинет паркет. Две пары, которые в сумме получат наименьшее количество баллов от зрителей и судей, попадут в зону риска. Судьи шоу будут решать, кто продолжит дальше, а кто покидает проект.

Судьи шоу
Судьи шоу "Танцы со звездами" / пресслужба каналу "1+1"

Всего с одного номера можно отправить 50 SMS и осуществить 50 звонков за любимую пару. Также можно отправить 7 суперголосов в приложении 1+1 video и Киевстар ТВ. 1 суперголос равен 7 обычным SMS.

Напомним, премьерный выпуск "Танців з зірками" высоко оценили телезрители. Он прошел с долей 18.2% по аудитории 18-54 (50+), охватом 4.1 миллионов зрителей по аудитории 4+ (Украина). Телеканал 1+1 стал лидером воскресенья на украинском телевидении с долей 12,3% и недели с долей 9,8%. Ведущие сезона - Юрий Горбунов и выпускница "Медиашколы" 1+1 Иванна Онуфрийчук.

Продолжаются продажи билетов на прямые эфиры пятого сезона "Танців із зірками". Каждый желающий может стать свидетелем грандиозного события и попасть на главный танцевальный паркет страны, чтобы разделить с любимыми звездами эмоции от участия в шоу. Билеты можно приобрести на прямые эфиры и генеральные прогоны. Кроме того, можно ощутить себя судьей проекта и посмотреть генеральный прогон эфира из звездного кресла. С условиями приобретения билетов можно ознакомиться по ссылке. Купить билет можно по ссылке.

Напомним, как прошел первый эфир "Танцев со звездами", вы можете просмотреть в нашем материале. Энергичный кан-кан Логая и дерзкий пасодобль Харлан не оставили равнодушными никого.

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