"Танцы со звездами": красавица-жена Чмерковского посетила прямой эфир шоу

Пэта сидит в зрительном зале.

Жена нового судьи "Танцев со звездами", украинско-американского чемпиона мира по латинским танцам Макса Чмерковского - Пэта посетила прямой эфир шоу.

Жена хореографа недавно прилетела в Украину. Конечно, Пета не смогла не прийти на шоу. Она говорила ранее, что очень хочет увидеть, как ее муж работает.

Макс Чмерковский с женой / скриншот с видео

Поэтому Пэта пришла на шоу и сидит в зрительном зале. Кстати, Макс, как настоящий романтик, подарил своей любимой роскошный букет цветов и поцеловал ее.

Макс Чмерковский с женой / скриншот с видео

К слову, Пэта и сама участвовала в шоу "Танцы со звездами". Правда, она была участницей американской версии. Она даже дважды побеждала.

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