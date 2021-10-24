"Танцы со звездами": красавица-жена Чмерковского посетила прямой эфир шоу

Пэта сидит в зрительном зале.
Жена нового судьи "Танцев со звездами", украинско-американского чемпиона мира по латинским танцам Макса Чмерковского - Пэта посетила прямой эфир шоу.
Жена хореографа недавно прилетела в Украину. Конечно, Пета не смогла не прийти на шоу. Она говорила ранее, что очень хочет увидеть, как ее муж работает.
Поэтому Пэта пришла на шоу и сидит в зрительном зале. Кстати, Макс, как настоящий романтик, подарил своей любимой роскошный букет цветов и поцеловал ее.
К слову, Пэта и сама участвовала в шоу "Танцы со звездами". Правда, она была участницей американской версии. Она даже дважды побеждала.
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