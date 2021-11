"Танцы со звездами": Ксения Мишина в платье с декольте восхитила своей раскрепощенностью

Актриса присоединилась к паре Артура Логая и Анны Карелиной.

Во время 12-го эфира "Танцев со звездами", в котором на помощь участникам сезона пришли победители предыдущих сезонов шоу, на паркете появилась Ксения Мишина.

Звезда сериала "Крепостная", победившая в шоу с Женей Котом в 2019 году, присоединилась к паре Артура Логая и Анны Карелиной. Артур убежден, что то, что Ксения стала первой победительницей-актриской, точно хороший знак для его пары.

Итак, они исполнили ча-ча-ча под хит Кайли Миноуг — Can't Get You Out Of My Head. К слову, Мишина в платье с декольте восхитила своей раскрепощенностью.

На этой неделе судьи стали еще более придирчивыми, поскольку через неделю уже состоится суперфинал. Итак, ложка дегтя досталась и Логаю.

"Минусы. Я сегодня такой злой, потому что все идет до конца и надо расставить все точки над "і". Элементы ча-чи были несколько слабыми, поддержка не удалась. Плюсы: я считаю, что это лучшая пара этого сезона. Надеюсь, что зрители сделают правильный выбор", – заявил Макс Чмерковский.

В результате за номер они получили 25 баллов.

