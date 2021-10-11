"Танцы со звездами": кто вылетел из шоу после шестого эфира

Зрители неожиданно не поддержали участников, которые длительное время были их кумирами.
На канале "1+1" состоялся шестой прямой эфир шоу "Танцы со звездами".
На этой неделе сразу две пары должны были покинуть проект. Так, в выпуске, который был посвящен кумирам, не удалось доказать зрителям, что они достойны победы — паре Lida Lee и Алексей Базэла.
Вместе с ними в зону риска попали Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Решить, кто же должен уйти из проекта, доверили судьям. Так, они устроили голосование. За Александру Зарицкую отдали свои голоса Юлия Санина и Екатерина Кухар, а за Ольгу Харлан — Макс Чмерковский и Влад Яма.
Поскольку голоса разделились поровну, судьи пообщались между собой и решили оставить в проекте и певицу, и фехтовальщицу. Поэтому, шоу покинула только одна пара.
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