"Танцы со звездами": Lida Lee феерично открыла первый эфир шоу

Партнером певицы стал чемпион Украины, призер многих международных турниров Алексей Базела.

Сегодня, 5 сентября, на 1+1 состоялась премьера нового сезона проекту "Танцы со звездами".

Так, первый эфир шоу открыла пара, состоящая из певицы, экс-подопечной MONATIK Lida Lee. По словам артистки, ее путь никогда не был простым, а участие в этом проекте ознаменует начало ее сольной карьеры.

"Я участвовала в различных телешоу. Мне всегда говорили: "В тебе нет изюминки, ты неинтересна, маленькая грудь, даже предлагали удалить ребра. Но эти слова только мотивировали и сегодня я могу откровенно об этом рассказать", — призналась она.

Партнером Lida Lee стал чемпион Украины, призер и финалист многих международных турниров Алексей Базела.

Они станцевали зажигательный джаз под трек американской рок-группы Portugal. The man — Feel it still. На паркете звезда появилась в короткой красном платье, продемонстрировав длинные стройные ножки.

И зрители в зале, и судьи остались в восторге от танцевальных данных исполнительницы.

"Был действительно классный танец! Вы — рыба в воде. Я думаю, вы будете здесь очень долго, желаю успехов", — прокомментировал Макс Чмерковский.

Со своей стороны, Екатерина Кухар отметила, что это было грандиозное начало и добавила, что Лида задала себе высокую планку, как для себя, так и для конкурентов.

"Лида, вы просто проглотили этот джаз и даже не вспотели, мне кажется. Это было настолько легко, непринужденно, до мелочей. Все было стильно, все было четко. Желаю, чтобы на следующих стилях справились так же", — поделился Влад Яма .

В результате, судьи оценили номер в 20 баллов.

Напомним, ранее Lida Lee рассказала об инциденте, который случился во время репетиции. Она поделилась, как однажды на ощупь искала выход из балетной залы.

