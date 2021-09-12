"Танцы со звездами": Lida Lee рассказала о своих абьюзивных отношениях, которые были более двух лет

"Танцы со звездами": Lida Lee рассказала о своих абьюзивных отношениях, которые были более двух лет

Бывший артистки не поддерживал ее.

Певица и экс-подопечная MONATIK Lida Lee в прямом эфире "Танцев со звездами" рассказала, как страдала от абьюзивных отношений.

Сегодня тема шоу — любовь. Поэтому своей историей поделилась и Lida Lee. Она призналась, что два с половиной года находилась в абьюзивных отношениях. Ее бывший избранник хотел с ней сделать ту женщину, которой она не была. Он хотел, чтобы артистка была домохозяйкой, а не пела на большой сцене.

"Он хотел, чтобы рядом была женщина, которая только готовит, смотрит на него и делает все то, что он говорит. Я никогда не слышала от него поддержки, он не хвалил мое творчество. В этих отношениях я обесценила себя и как женщину, и как артистку. Но для него этого было мало. Много было психологического абьюза и его нельзя вычеркнуть даже сейчас ", — поделилась откровенными подробностями своей личной жизни артистка.

Lida Lee говорит, что хотя ей было больно и сложно, но она смогла закончить эти отношения. Звезда даже осталась благодарной своему бывшему партнеру.

"После этой ситуации у меня появилось каре. Также появилась и сама Lida Lee, которую вы знаете", — с улыбкой сказала исполнительница.

Поэтому сегодняшним танцем артистка хотела донести другим женщинам, чтобы они не боялись вовремя ставить точку и идти дальше.

Напомним, свою историю любви уже успела рассказать и другая участница шоу — Александра Зарицкая. В 22 года певица была безумно влюблена в своего друга.

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