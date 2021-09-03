"Танцы со звездами": Lida Lee рассказала об инциденте, который произошел во время репетиции

"Танцы со звездами": Lida Lee рассказала об инциденте, который произошел во время репетиции

Она поделилась, как однажды на ощупь искала выход из балетного зала.

Украинская певица и участница "Танцев со звездами" Lida Lee поделилась интересной историей, которая произошла с ней во время репетиций.

В комментарии сайта ТСН.ua звезда с улыбкой рассказала, как они со своим партнером по танцам не могли выйти из балетного зала. А все это произошло потому, что во время репетиции неожиданно погас свет. А в помещении была абсолютная темнота. Lida Lee и ее партнер на ощупь искали выход.

"Мы с моим партнером приехали первые на репетицию. Кроме нас, больше никого не было. Мы зашли с ним в зал. Включили музыку, стали танцевать. А тут везде погас свет. Мы только вдвоем. Нет окон, ничего не видно. Мы на ощупь искали выход. Но через полчаса появился свет, и мы пошли танцевать", — с улыбкой призналась исполнительница.

Но все же, певице нравится танцевать, потому что она мечтала принять участие в шоу ещё с детства. Поэтому сейчас выкладывается на полную. А когда у нее что-то не получается, то отрабатывает движения дома. А еще Lida Lee рассказала нам, как заканчивают репетиции другие пары.

"Каждая пара выходит из зала по-разному. Кто-то реально выползает, кто едва идет, кто-то идет уверенно. После каждой репетиции максимально разные эмоции. У каждой пары, и у меня в том числе. Что-то не получается, я злюсь на себя", — призналась певица.

Напомним, недавно украинская певица и участница "Танцев со звездами" Евгения Власова рассказала, вернется ли на большую сцену. Также она призналась, что на шоу согласилась сразу прийти, ее практически не уговаривали.

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