"Танцы со звездами": лучшие номера победителей шоу Артура Логая и Анны Карелиной

Каждого эфира пара удивляла своими выступлениями.

В минувшее воскресенье на канале "1+1" отгремел суперфинал пятого обновленного сезона шоу "Танцы со звездами", который состоялся под лозунгом "Танцуй сердцем".

В этом году почетное звание новой танцевальной легенды страны получил актер, звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай со своей партнершей Анной Карелиной.

В течение 13 недель пара настойчиво сражалась за кубок. Каждого эфира они удивляли судей и зрителей своими зрелищными номерами и сногсшибательными поддержками. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить самые эффектные выступления победителей проекта.

Так, изрядно запомнилась зрителям сальса под хит MONATIK – "Каждый раз". Ее пара исполнила в одиннадцатом эфире вместе с судьей проекта Екатериной Кухар. Тогда на паркет шоу Екатерина и Анна вышли в одинаковых соблазнительных образах – желтых секси-платьях. На YouTube выступление собрало более 70 тысяч просмотров.

В первом эфире Логай и Карелина станцевали энергичный кан-кан. Этим танцем они сразу заявили о себе, как о достойном конкуренте для соперников.

Точно не забудут зрители и судьи мощный пасодобль. Его участники показали во втором эфире шоу. Это выступление фанаты просмотрели почти 60 тысяч раз.

Умилил юзеров и трогательный контемп, который Артур и Аня танцевали под живое пение бабушки и дедушки актера. Они исполнили песню Сергея Бабкина "Забери". Актер признался, что этот танец был очень важен для него, ведь он посвятил его любви, которая длится 51 год – своей бабушке и дедушке. Логай заявил, что более сильной любви он еще не видел.

Не оставил равнодушным и фристайл в "Семейном вечере", который Артур танцевал вместе с женой и двумя сыновьями. Семья на паркете перенесла всех в атмосферу новогоднего чуда. На YouTube ролик просмотрели более 50 тысяч раз.

Поклонники пары были ошарашенны от джайва. Логай и Карелина удивили необычным сочетанием музыки и танца, поскольку выступали под хит Верки Сердючки. Этот номер они показали в четвёртом эфире.

Напомним, в суперфинале главный кубок достался Артуру Логаю и Анне Карелиной. Серебро получила фехтовальщица Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар. Третье место заняли актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

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