"Танцы со звездами": Макс Чмерковский назвал своих фаворитов и о ком жалеет, кто вылетел из шоу

"Танцы со звездами": Макс Чмерковский назвал своих фаворитов и о ком жалеет, кто вылетел из шоу

Звезда также высказал свое мнение относительно MELOVIN.

Новый судья "Танцев со звездами", украинский-американский чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский назвал своих фаворитов на шоу.

Хореограф в интервью Слава + говорит, что он не может сказать своих претендентов на победу, ведь он судья. Однако впоследствии Макс разговорился и назвал тех, кто, по его мнению, будет в финале.

Дмитрий Каднай и Алина Ли / instagram.com/tanci1plus1

"Мужской состав очень сильный. Каднай должен быть в финале. Возможно, он не слишком хорошо танцует. Однако, у него много харизмы. Логай один из фаворитов на победу. Ему дано танцевать", — поделился судья шоу.

Артур Логай и Анна Карелина / instagram.com/tanci1plus1

Касательно MELOVIN звезда заметил, что он пока не видел сильные стороны певца. По словам Макса, артист плавно движется на паркете и делает одни и те же движения.

MELOVIN и Лиза Русина / instagram.com/tanci1plus1

К слову, Чмерковский также рассказал, о чьем вылете жалеет. Макс считал, что Иван Люленов дойдет до финала.

Яна Цибульская и Иван Люленов / instagram.com/tsybulskayana

"Я не думал, что Люленов сможет выиграть. Но он классно себя подал для этого шоу. Он был абсолютно открытым. Он не был танцовщиком, но он старался", — рассказал хореограф.

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