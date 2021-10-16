"Танцы со звездами": Макс Чмерковский назвал своих фаворитов и о ком жалеет, кто вылетел из шоу

Звезда также высказал свое мнение относительно MELOVIN.
Новый судья "Танцев со звездами", украинский-американский чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский назвал своих фаворитов на шоу.
Хореограф в интервью Слава + говорит, что он не может сказать своих претендентов на победу, ведь он судья. Однако впоследствии Макс разговорился и назвал тех, кто, по его мнению, будет в финале.
"Мужской состав очень сильный. Каднай должен быть в финале. Возможно, он не слишком хорошо танцует. Однако, у него много харизмы. Логай один из фаворитов на победу. Ему дано танцевать", — поделился судья шоу.
Касательно MELOVIN звезда заметил, что он пока не видел сильные стороны певца. По словам Макса, артист плавно движется на паркете и делает одни и те же движения.
К слову, Чмерковский также рассказал, о чьем вылете жалеет. Макс считал, что Иван Люленов дойдет до финала.
"Я не думал, что Люленов сможет выиграть. Но он классно себя подал для этого шоу. Он был абсолютно открытым. Он не был танцовщиком, но он старался", — рассказал хореограф.
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