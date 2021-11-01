"Танцы со звездами": MELOVIN нецензурно высказался в прямом эфире и поцеловал партнершу

Артист и Лиза Русина покинули проект.

Только что прошел девятый эфир шоу "Танцы со звездами", после которого проект покинула пара MELOVIN и Лиза Русина.

В прощальной речи исполнитель не сдерживал эмоций и нецензурно выразился. Артист благодарил партнершу и расхвалил ее, использовав брань. Присутствовавшие в зале были несколько ошарашены.

"Я избавился от очень многих страхов здесь. Я избавился от социофобии, дрожи, когда ты понимаешь, что твоя партнерша очень сильно волнуется, но ты говоришь: "Ты ох**нная". Запикать не удалось, и это мне очень нравится, потому что это шоу о честности, мотивации и о том, кем можно стать за девять эфиров "Танцев со звездами", – поделился звезда.

MELOVIN и Лиза Русина / скриншот с видео

Также MELOVIN дал волю чувствам и страстно поцеловал Лизу.

MELOVIN и Лиза Русина / скриншот с видео

MELOVIN и Лиза Русина / скриншот с видео

Со своей стороны, ведущий Юрий Горбунов извинился за поведение Мэла.

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