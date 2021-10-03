"Танцы со звездами": MELOVIN в женском образе и его партнерша нарвались на критику судей

"Танцы со звездами": MELOVIN в женском образе и его партнерша нарвались на критику судей

Впрочем, на этот раз Екатерина Кухар похвалила певца.

Эпатажный украинский певец и участник шоу "Танцы со звездами" MELOVIN в пятом эфире проекта появился в женском образе.

Так, в вечер кино знаменитость решил посоревноваться с судьей шоу Екатериной Кухар и тоже появился в образе Круэллы. На паркете звезда и его партнерша Лиза Русина станцевали медленный фокстрот. Константин Бочаров прекрасно вжился в роль, восхитив грациозностью.

Интересно, что Кухар понравился такой эксперимент. Более того, впервые за все эфиры шоу, судья похвалила исполнителя.

"Какая смелость — выбрать со мной в одном эфире один образ. И мне это нравится! Идеальное попадание, я вижу, что вы старались, вижу ваш творческий рост! Но я жду от вас поддержек", — прокомментировала балерина.

В этом эфире также не прошло без подарков MELOVIN Кухар. Так, Екатерина вручила певцу большой искусственный цветок, а он засыпал ее лепестками красных роз.

Впрочем, Илона Гвоздева, которая в этом выпуске судья-джокер, и Макс Чмерковский не оценили номер и вообще танцы пары.

"Я могу прокомментировать очумелый вид, как вы вжились в роль, но я танцовщик, я знаю, что такое тренировки, фокстрот, я знаю, как его нужно станцевать. Его вообще не было, не было танца! Назовите его любым другим танцем и тогда это будет другая оценка", — заявил Макс.

Со своей стороны, Гвоздева раскритиковала партнершу Мела.

"К сожалению, на сегодня самым слабым звеном в вашей паре есть недостаточно универсальная партнерша. И это видно невооруженным глазом. Я вам желаю лучше тренироваться и доказывать нам обратное", — сказала Илона.

В ответ Лиза вызвала хореографиню на батл, который она приняла. "Возможно, я в бальных танцах непрофесионалка, но мы можем с вами посоревноваться в хилсе", — заявила Русина.

В результате участники получили 23 балла.

Напомним, MELOVIN заявил, что M1 отказался показывать его новый клип из-за каминг-аута. Также артист признался, что терпит унижения от телеканала.

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